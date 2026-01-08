Miguel Argüello Borrero, conocido como Argüello, habló en La Hora del Regreso sobre su trayectoria. El artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional, el DJ colombiano proyecta su música hacia escenarios internacionales en Tulum y Madrid, reafirmando el impacto global de la electrónica producida en el país.

Su carrera, que despegó tras ser descubierto por el productor estadounidense Diplo, ha evolucionado desde las plataformas digitales hasta los festivales de mayor renombre en Estados Unidos y México.

Sus colaboraciones con figuras como Carlos Vives, Fonseca y Pitbull, han impulsado su carrera, priorizando siempre la conexión creativa natural sobre los acuerdos comerciales con terceros.

Para el músico, la escena actual representa la caída definitiva de las barreras de género y región, con una gira previa que recorrió más de trece países, su enfoque busca que la música electrónica sea una herramienta de unión, transformando ritmos tradicionales en experiencias sonoras universales.

Escuche la entrevista:

Play/Pause “Me gusta pensar que soy un puente cultural entre géneros musicales”: DJ Miguel Argüello 11:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: