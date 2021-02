¿Cómo ha sido el regreso a clases en Francia, Londres y España?

Rodrigo Arenas, presidente de la Federación de Padres de Familias en Francia, indicó que “en realidad es que el protocolo en el país no se puede aplicar porque se tendría que contratar más profesores. Las máscaras de tela no son los suficiente eficaz para combatir el COVID, esto es un problema porque se no se tiene en cuenta”.

“Lo que es seguro es que los niños deben seguir una escolaridad, así se cierren o se mantengan abiertas las escuelas. Hay que recordar que los padres también deben trabajar”, explicó.

Para Claudia López, docente en Londres, “me parece que los niños ya tienen que ir a los colegios porque las clases virtuales no está funcionando. La vida social es muy importante para los niños. Sabemos que muchos ya están sufriendo de ansiedad y depresión por estar encerrados todo el tiempo, también hay niños que no tienen las herramientas digitales para poder acceder a las clases”.

Finalmente, Enrique Maestu Unturbe, presidente de la Asociación de Colegios Privados e Independientes - Círculo de Calidad Educativa (CICAE), señaló que “en España siguen abiertos, menos en municipios que están en confinamiento, las medidas son las que se están poniendo en todo el mundo. Yo creo que todo el mundo es consciente que una parte del contenido de la educación del año pasado se ha perdido”.