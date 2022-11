Confusión en México en el primer día del escrutinio oficial de los comicios

El escrutinio oficial de las elecciones mexicanas del domingo comenzó hoy en medio de una confusión porque los datos que se estaban difundiendo públicamente no son los definitivos, ya que están pendientes de una revisión parcial.



El problema fue atribuido por el Instituto Federal Electoral (IFE) a un erróneo diseño de la columna de la página de Internet en la que aparecen los datos de las mesas electorales computadas, ya que incluyen actas con sufragios que están pendientes de recuento.



"Estamos frente a un nombre que no es una irregularidad, sino una columna que tenía que haber tenido una cabeza con el nombre más apropiado", afirmó el consejero del IFE Lorenzo Córdova en una rueda de prensa para intentar aclarar las dudas.



En los datos del IFE que están en su página de Internet figuraba una columna que recoge las "casillas (mesas electorales) computadas", y, en otras, los resultados que habían obtenido los distintos candidatos.



A partir de esos datos, los medios de comunicación comenzaron a difundir el resultado de cada candidato, con cortes que llegaban hasta casi los dos tercios de las mesas de votación.



Pero el IFE, al salir al paso de estos informes, dijo que se trataba de la "primera fase" del escrutinio, que incluía las actas pendientes de recuento de voto, que será seguida de una "segunda fase" cuando todos los resultados estén consolidados.



"No se trata de un error", insistió el consejero del IFE Marco Baños, quien recalcó que el sistema informático estaba registrando simultáneamente las actas que sí están computadas y las que están sujetas a un recuento.



También señaló que posteriormente se iba a cambiar el nombre de la columna mencionada "con una nota explicativa para evitar dudas".



Y así pasó poco después: el IFE comenzó a difundir los datos aclarando que las mesas recogidas incluyen las computadas y las "clasificadas para recuento". Los resultados de cada candidato, por lo tanto, son provisionales.



De momento, las autoridades electorales informaron de que sólo se había computado hasta media tarde de hoy el 39,84 por ciento de las actas, incluyendo los datos de las mesas en las que hubo recuento de votos, aunque no precisaron cómo se repartían los sufragios.



El cómputo oficial de los votos para los comicios presidenciales y legislativos empezó a partir de las 08.00 hora local (13.00 GMT) y debe cerrarse totalmente el próximo domingo, aunque los datos de la elección presidencial estarán listos hacia las 09.00 o 10.00 hora local de mañana, jueves (14-15.00 GMT).



De momento, los únicos datos que se conocen en cuanto a la distribución de votos son los resultados preliminares dados a conocer el pasado lunes, con la información aportada en las actas de votación, antes de que se hiciera el recuento de votos.



Según ese cómputo oficial, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, sacó el 38,96 por ciento de los votos, seguido por el aspirante de una alianza izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, con el 30,70 por ciento.



Detrás quedó la aspirante del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, con el 25,63 por ciento.



La confusión sobre la difusión de los datos fue aprovechada por representantes de López Obrador en una sesión del consejo del IFE que se realizó después de la rueda de prensa para corregir la información que se estaba difundiendo.



Los representantes de los tres partidos de la alianza izquierdista encabezada por López Obrador calificaron la situación como un "hecho grave" que no podía "trivializarse" y que se había generado un "revoltijo" de datos.



La izquierda mexicana afirmó en fechas previas que durante las elecciones del domingo hubo muchas irregularidades y, de momento, pidió un recuento general de votos, solicitud que no fue aprobada por el consejo general del IFE.



La decisión de hacer el recuento de votos fue dejada en manos de los consejos electorales de los 300 distritos del país, y ya se informó de que se volverán a contar los sufragios del 54,5 % ciento de las actas para la elección presidencial, el 61,3 % para la designación de senadores y el 60,3 % para diputados.



Mañana, jueves, cuando se concluya el escrutinio oficial de la elección presidencial, se pasará al cómputo de votos para los comicios legislativos.



Estos resultados, sin embargo, pueden ser objeto de posibles impugnaciones de los partidos, que tendrán que ser resueltas por los tribunales electorales.