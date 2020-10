Continuaremos orando por su salud: Biden tras diagnóstico de COVID de Trump

A través de su cuenta de Twitter, el contrincante de Donald Trump a la Casa Blanca, Joe Biden, se pronunció en torno al diagnóstico de Trump por COVID-19.

Dijo que "Jill (su esposa) y yo enviamos nuestros pensamientos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump para una pronta recuperación".

Asimismo, afirmó que "continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia".

Se conoció que Biden y su equipo se realizarán una prueba durante esta mañana para descartar algún contagio por el encuentro que sostuvo con el mandatario durante el debate de hace dos días.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.