Costa Rica alcanza 177 casos de COVID-19 y aprueba 500 millones de dólares

Costa Rica alcanzó este martes 177 casos confirmados de coronavirus COVID-19, 19 más en las últimas 24 horas, mientras que el Congreso aprobó un préstamo por 500 millones de dólares para atender la emergencia.



El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó en vídeoconferencia de prensa que del total de contagiados 74 son mujeres y 103 hombres. Además dos personas han fallecido y dos están recuperadas, desde que se confirmara el primer caso el 6 de marzo.



Del total de contagiados 18 son extranjeros.



Las autoridades indicaron que hay cuatro personas en cuidados intensivos con edades de 49 años, 54 años, 36 años y 38 años, dos con factores de riesgo conocidos y dos sin factores de riesgo, por lo cual hicieron un llamado a redoblar esfuerzos de aislamiento social a toda la población.

"Las personas que tienen factores de riesgo que son los que más tienen probabilidad enfermar gravemente, pero eso no significa que todas las personas van a enfermar gravemente, ni que una persona sin factores no vaya a enfermar y de ahí radica la importancia de que debemos cuidarnos todos", expresó Salas.



Durante este martes, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo y definitivo debate un préstamos por 500 millones de dólares proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que en un principio se tenía previsto utilizar para el pago de deuda, y que ahora será utilizado para financiar la respuesta del Gobierno a la emergencia nacional provocada por la pandemia.



“Estamos en un estado de emergencia (...) Costa Rica no va a volver a ser la misma después de esta crisis, en realidad la explosión de los enfermos y de los enfermos graves no ha reventado todavía”, expresó la diputada independiente Zoila Volio.



Todos los recursos que no hubiesen sido utilizados y restantes al 15 de diciembre 2020 volverán a ser transferidos al Ministerio de Hacienda para ser utilizados de forma inmediata al pago del servicio de la deuda que para ese momento ostente la carga más alta en cuanto a costo financiero se refiere.



El crédito tiene un plazo de hasta 18 años, con un período de gracia de hasta 36 meses.

El Congreso costarricense con el objetivo de que no se frene la aprobación de las iniciativas de ley que se requieren para hacerle frente al Covid-19, se encuentra sesionando en el Auditorio Nacional, un espacio más amplio que permita el distanciamiento de al menos dos metros entre los diputados.



El Gobierno anunció este martes que instruyó a la Administración Central e instó a la Administración Descentralizada, a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, en el cual las instituciones podrán requerir la asistencia presencial de un máximo de un 20 % del total de su planilla.



El personal no requerido deberá, aplicar la modalidad de teletrabajo, otorgar vacaciones acumuladas y o autorizar el adelanto de vacaciones.



Además, el Gobierno dispuso que para este año no habrá aumento salarial anual para el sector público, como medida de ahorro ante la pandemia.