Derrumbe en escuela de Kenia deja por lo menos 7 niños muertos y 64 heridos

El portavoz del Gobierno de Kenia, Cyrus Oguna informó que "Tras el derrumbe del edificio, hay 57 estudiantes que han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento y podemos confirmar que ha habido siete muertes”.

A lo que posteriormente el ministro keniano de Educación, George Magoha, aumentó la cifra de heridos a 64, en donde dos de ellos se encuentran en un estado "relativamente crítico", afirmó Evanson Kamuri desde el Hospital Nacional Kenyatta de Nairobi.

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta se pronunció sobre este acontecimiento y envió sus condolencias a las familias de los afectados "Mi más sentido pésame y mis más sinceras condolencias a las familias de los niños afectados por la tragedia en la Academia Precious Talent en Dagoretti. Nuestras agencias están tomando medidas urgentes para contener la situación y aliviar el sufrimiento". - El presidente Kenyatta, escribió el mandatario.

