Donald Trump trata de bajar la tensión en su pronunciamiento sobre Irán

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump se pronunció respecto a la tensión que se ha vivido en Medio Oriente durante los últimos días, agravada tras los ataques iraníes a bases que albergan a soldados estadounidenses en Irak.

Cabe recordar que el pasado 6 de enero, un total de 22 misiles balísticos cayeron sobre las bases de Ain al-Assad y Erbil, precisamente en el lugar donde permanecían alrededor de 5.200 soldados estadounidenses desplegados en territorio iraquí. Este ataque fue reivindicado por Irán, quien admitió que la respuesta se produjo en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en Bagdad, en medio de una ofensiva estadounidense con drones.

Hasta el momento, el presidente de los Estados Unidos se había pronunciado únicamente a través de su cuenta de Twitter:

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.