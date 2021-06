El autor del ataque en Alemania estaba en tratamiento psiquiátrico

El autor del ataque con cuchillo registrado hoy en la ciudad alemana de Würzburgo, en el que fallecieron al menos tres personas, era de nacionalidad somalí y se encontraba en tratamiento psiquiátrico.



Según informaron las autoridades locales, al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas de gravedad al ser acuchilladas por un hombre de forma aleatoria en el centro de Würzburgo, en el sur de Alemania.



El suceso se produjo sobre las 17.20 horas, cuando un hombre en solitario y con un cuchillo de grandes dimensiones comenzó a atacar a la gente por la calle, indicó en declaraciones a los medios el responsable de Interior de Baviera, Joachim Herrmann.



El presunto autor llevaba apenas unos días en tratamiento psiquiátrico y había cometido varios delitos en el pasado, ninguno que apuntase a una motivación islamista, según la policía. El diario "Bild" apuntó que se trata de un hombre de 24 años de nacionalidad somalí.

"Esperemos que la policía pueda avanzar rápidamente en su investigación para aclarar lo sucedido", aseguró Herrmann, que quiso ser prudente sobre los posibles motivos del atacante tras acudir a la localidad en persona para seguir lo sucedido.



La policía acudió al lugar de los hechos con un gran dispositivo y consiguió detener al atacante después de reducirle disparándole un tipo en la pierna. Varios transeúntes habían tratado mientras tanto de impedir que el hombre atacase a más personas gritándole, amenazándole y lanzándole objetos.



En redes sociales circulan varios vídeos que muestran estos momentos de tensión y horror, con el presunto atacante, descalzo y con un largo cuchillo, corriendo por el centro Würzburgo.

Según las fuerzas de seguridad, no hay ningún motivo para pensar que pudiese haber alguna otro agresor involucrado en este ataque. "No hay peligro para la población", indicó un portavoz de la policía local.



"Terribles e indignantes noticias de Würzburgo: Nos afligimos por las víctimas y sus familias. Apoyamos con esperanza por los heridos. Gracias a la policía por su rápida intervención", aseguró a través de Twitter el jefe del Gobierno bávaro, Markus Söder.



A través de su cuenta de Twitter la policía local ha pedido no compartir fotos de lo ocurrido y respetar la esfera privada de las víctimas.