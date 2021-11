"El cambio climático no acepta el uso de combustibles fósiles": Erik Dalhuijsen

Erik Dalhuijsen, director de Aberdeen Climate Action, habló en La W desde Glasgow en la COP26 sobre las implicaciones del petróleo en el medio ambiente. Trabajó como ingeniero durante 30 años en esa industria y ahora como activista del cambio climático, defiende una transición por el camino verde.

Justamente en la conversación fue enfático al asegurar que el fracking es una mala idea. "Es peligroso con el medio ambiente", dijo Dalhuijsen sobre esa técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo.

Incliso aseguró que los efectos contaminantes pueden ser devastadores en comparación a los beneficios que puede tener esa práctica de fractura del subsuelo. "Se pueden filtrar los gases contaminantes y sería una propuesta altamente riesgosa, en cambio, la rentabilidad es baja", indicó el director de Aberdeen Climate Action.

El investigador también aprovechó para decir que no es posible pensar en la sostenibilidad en la industria del petróleo. “El cambio climático no acepta el uso de combustibles fósiles, no es posible hacer una transición sostenible, eso es perder el tiempo”, aseguró.

Sobre el uso de la energía nuclear con las renovables, manifestó que no es posible compararlas ya que los proyectos de la primera pueden tardar años y ambas no se pueden adaptar. Finalmente rescató el apoyo financiero de otros países para llegar a la meta de "cero emisiones" siempre y cuando se direccione en alejarse de proyectos de combustibles fósiles.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Erik Dalhuijsen, director de Aberdeen Climate Action, desde la COP26.