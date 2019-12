El concurso está demostrando que las mujeres pueden ocupar lugares de poder: Miss Universo

Zozibini Tunzi, es la tercera mujer de Sudáfrica en ganar el título, la primera mujer negra desde que Leila Lopes (Miss Angola) fue coronada Miss Universo 2011.

Tunzi habló en entrevista con La W, sobre la importancia de este logro y lo que quiere lograr como Miss Universo en el mundo.

En primer lugar, aseguró que desde su perspectiva el concurso ha cambiado y que, en esta edición se vio muy claro que hay una combinación entre mujeres bellas e inteligentes.

Adicional a eso dijo que quiere “inspirar a las personas a través de potenciar lo que somos y aceptarnos como somos”.

También tocó el tema de las cirugías y dijo que “las mujeres somos libres de hacer lo que queramos, si alguien quiere pasar por el quirófano puede hacerlo, pero yo nunca he recurrido a eso, no ha sido una opción, me levantó en las mañanas, me miro al espejo y me valoro como soy”.

Además, mencionó que “los colombianos deben estar muy orgullosos de tener a Gabriela Tafur como su representante”.

Finalmente, manifestó que "hay un cambio en los patrones de belleza que se veían en estos concursos, resalto que las mujeres se sientan hermosas y que sepan que son importantes, capaces de lograr cosas más allá de su físico".

