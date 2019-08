El humor tiene que ver con el cambio de perspectiva: Alberto Montt

El diseñador y artista plástico chileno Alberto Montt, conocido por su blog Dosis Diarias en el que publica caricaturas humorísticas desde 2006, conversó con W Fin de Semana sobre su trabajo artístico y su Stand Up Ilustrado, de la mano de su amigo y colega Ricardo 'Siri' Liniers.

“Uno tiende a pensar que el humor está relacionado con la risa. Sin embargo, creo que el humor tiene que ver con el cambio de perspectiva”, afirmó el artista.

Sobre el contenido humorístico de sus viñetas, Montt asegura: “Estoy seguro de que si a mí me importa a un tema, a otros también. Trato de ponerme en los zapatos del otro y ver la perspectiva absurda (…) no trato de ser un iconoclasta y que la gente diga “uy, qué rebelde”. Los personajes que conocemos ya tienen una información previa. Eso ya me permite hablar sin hacer una explicación larguísima sobre un tema” aseguró Montt.

El Stand Up Comedy de ilustración de Montt y Liniers, un show lleno de dibujos y humor absurdo, llega a Bogotá el 18 de septiembre en el teatro Jorge Eliécer Gaitán.