El PAN acusa al PRI de ganar elecciones de México con 'billetazos y engaños'

El gobernante Partido Acción Nacional (PAN) aseguró hoy que el Revolucionario Institucional (PRI) ganó las elecciones mexicanas comprando voluntades con "billetazos y engaños", pero reiteró que respetará los resultados de la votación.



En una rueda de prensa en la capital mexicana, el presidente del PAN, Gustavo Madero, indicó que "los fraudes ya no se dan el día de la elección, sino (...) en la preparación, desde hace seis años o más, para ir tendiendo el camino para ese resultado".



"Aunque tengamos resultados legales", éstos pueden ser cuestionados por la forma en que se obtuvieron y la desigualdad en el proceso, dijo tras señalar que "el PRI gana con billetazos y con engaños" y "no debe ser la forma de obtener triunfos".



"Debemos advertir que aún tenemos una democracia perfectible, que sigue presentando deficiencias, que nos seguiremos oponiendo a todas las prácticas fraudulentas cuando se presenten", expresó.



Madero indicó que su partido, el gran perdedor de los comicios del domingo, ya ha denunciado irregularidades evidentes como "el rebase de los topes de gastos en campaña, la compra directa, indirecta, electrónica o por bolsas de votos" y la promoción de candidatos fuera de los tiempos permitidos.



También denunció la "participación ilegal" de Gobiernos estatales en la elección y el manejo político de las encuestas en los medios de comunicación, cuyo trabajo, dijo, "no contribuyó a informar verazmente a la ciudadanía".



Tras acusar al PRI de "defraudar a la democracia comprando las voluntades", el dirigente del partido conservador, que el domingo cayó al tercer lugar como fuerza política del país, admitió que el PAN no tiene elementos para una "impugnación genérica" de la elección presidencial.



"Estamos impugnando cuestiones particulares", comentó, y añadió que su partido insistirá en que se aclaren, sancionen y corrijan todas las irregularidades que se dieron durante el proceso para erradicarlas de las elecciones mexicanas.



"Perseveraremos hasta que se desahoguen todos los recursos", afirmó Madero, y destacó que su partido recurrirá a "los canales institucionales".



Sobre la derrota, dijo que el PAN entrará en un proceso de reflexión interna, "ordenada, incluyente e institucional", para analizar los cambios que se deben impulsar para funcionar "de manera más democrática, más eficaz, más cercana a los ciudadanos".



De acuerdo con los datos oficiales del escrutinio que figuran en el sistema informático del Instituto Federal Electoral, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, obtuvo un 38,21 % de los votos, seguido por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con el 31,59 %.



La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, logró el 25,41 % de los sufragios, mientras que el aspirante del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, obtuvo un 2,29 %, una proporción menor a la de los votos nulos, que fue 2,47 %.