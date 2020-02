El pito no empuja: la campaña de Mumbai para combatir la contaminación auditiva

La policía de Mumbai instaló sensores de sonido en ciertos semáforos de la ciudad que reinician el contador de la luz roja cada vez que detectan un sonido de más de 85 decibeles.

Lea en La W: Brasil declara emergencia de salud pública por coronavirus

El video publicado por la entidad en sus redes sociales explica que esta medida se toma porque en Mumbai los conductores pitan incluso cuando la luz está en rojo. “Se libre de pitar, si no te importa esperar”, agrega el video.

eUna sñal que dice “Pite Más, Espere Más” aparece en los semáforos después de que el contador se reinicia por primera vez.

Vea el Video Completo:

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH