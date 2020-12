El que no vota, no come: la amenaza de Diosdado Cabello previo a las elecciones

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó a la población de cara a las próximas elecciones programadas para el 6 de diciembre, comicios que han sido cuestionados por la mayoría opositora del país, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea por considerar que es una farsa.

En un discurso en el estado de Carabobo Cabello afirmó que “para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”.

Nicolás Maduro también se ha pronunciado para invitar a los ciudadanos a que participen. En una pasada alocución, dijo que los territorios que más votos registren serán premiados con bienes que necesiten de manera inmediata.

Por el contrario, la oposición liderada por Juan Guaidó, quien no participará de los comicios, pide a los ciudadanos venezolanos que no voten para no legitimar el régimen. “El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. Es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender. Tenemos que ir calle a calle”.