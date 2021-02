El Tribunal de la CEDEAO celebra una audiencia sobre la extradición de Álex Saab

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) celebró hoy una audiencia sobre el caso de extradición de Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde y reclamado por Estados Unidos por supuesto blanqueo de dinero.



El Tribunal de la CEDEAO, organización regional de la que es miembro Cabo Verde, escuchó hoy los argumentos de las partes, informó el equipo legal de Saab en un comunicado, a la espera de que emita un fallo.



El empresario colombiano fue detenido el pasado 12 de junio pasado cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de millones de dólares.



Los abogados de Saab presentaron en octubre una demanda ante el tribunal africano, con sede en Abuya, al considerar ilegal la detención de su cliente.

En la sesión de hoy la defensa, ejercida por el abogado nigeriano Femi Falana, insistió en que, en el momento de su detención, el presunto testaferro "realizaba una misión especial humanitaria en Irán", por lo que "tenía, y sigue teniendo, la condición de enviado especial de Venezuela".



"Por lo tanto, goza de inmunidad e inviolabilidad diplomática. Por consiguiente, no sólo no puede ser sometido a prisión y a procesos judiciales por parte de Cabo Verde, sino que tales acciones violan el derecho internacional consuetudinario", alegó Falana.



El 24 de diciembre de 2020, recordó, Saab fue nombrado "representante permanente alterno de Venezuela en la Unión Africana", con lo que su "inmunidad quedó así reforzada".



La defensa reconoció que Cabo Verde sacó de la cárcel a Saab para ponerlo bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, como dictó la corte africana el pasado 30 de noviembre, pero dijo que las condiciones de ese régimen están "muy por debajo de las normas internacionales".



En representación de Cabo Verde, el abogado Henrique Borges Cabo Verde esgrimió que este país no reconoce la autoridad del Tribunal de la CEDEAO para decidir en este litigio, pues no ratificó el protocolo que otorga jurisdicción a la corte en casos de derechos humanos.

El tribunal tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.



Borges también señaló que no hay ningún indicio de que Saab tenga condición diplomática, según el comunicado emitido por la defensa.



Estados Unidos considera a Saab, de 49 años, "testaferro" de Maduro y sospechoso de haber lavado -junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido- hasta 350 millones de dólares para supuestamente pagar actos corruptos del presidente venezolano.



El pasado mes, el Tribunal de Apelación de Barlavento, situado en la isla septentrional caboverdiana de San Vicente, confirmó un fallo anterior favorable a la extradición del presunto testaferro a Estados Unidos, una decisión apelada por la defensa.