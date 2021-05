Es importante que ONU evite cualquier exceso: Guaidó sobre protestas en Colombia

Juan Guaidó, presidente Interino de Venezuela, comentó en Sigue La W que “la legítima protesta es un valor muy importante para los venezolanos y los latinoamericanos por las distintas reivindicaciones”, en referencia a las protestas que se han llevado a cabo en Colombia en la última semana.

“Respeto mucho por lo que hoy legítimamente se protesta”, afirmó, añadiendo que “debe haber un respeto a la protesta pacífica” y que “todos los abusos deben ser investigados y llevados a luz por las autoridades”.

“Debe haber un respeto a la organización cívica, que tienen una gran responsabilidad de garantizar y respetar la causa para evitar que algunos tergiversen la protesta”, dijo.

Guaidó resaltó que “es un paso importante permitir el ingreso de la ONU para evitar cualquier tipo de excesos que puedan darse en estos momentos”. En cuanto a las denuncias de vandalismo, manifestó que “incluso en las protestas de Venezuela se trataron de aprovechar desde el régimen de Maduro para hacer ver a la víctima como victimario”.

Sin embargo, enfatizó en que “debe activarse el contrapeso” para investigar todas las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. “Lo que se debe evitar es que sea un patrón y debe atenderse de manera inmediata. En Venezuela nunca se llegó a investigar los delitos, sino por informes independientes”.

Elecciones libres y Gobierno de transición

Sobre el panorama en Venezuela, el presidente Interino de Venezuela se refirió a que “desde la dictadura de Maduro se financian al ELN y a las disidencias de las Farc, los protegen en Venezuela, utilizan oro manchado de sangre para financiar a la guerrilla”.

En cuanto al apoyo internacional y por qué no ha resultado en elecciones libres, respondió que “la dictadura de Maduro ha sido mucho más brutal de lo que esperábamos. Nadie esperaba que la dictadura facilitara el narcotráfico y que buscaran fuentes de financiamiento tan oscuras. El tema de la pandemia que ya va un año es otro factor. La demanda y la protesta en Venezuela no han cesado. Tenemos más de 320 presos políticos. El elemento central ha tenido que ver con la respuesta desproporcional de la dictadura. Vemos cómo (la crisis en Venezuela) afecta a los vecinos países, no solo en Arauquita, pero también en Bogotá, Perú y el Ecuador”.

En cuanto a la designación del CNE por parte de la Asamblea Nacional oficialista, declaró que “tanto la OEA como los partidos políticos han rechazado la designación del CNE. Fue de manera unilateral, Venezuela necesita un acuerdo real para salir de la dictadura, no un reacomodo del régimen. La dictadura utilizará esto como propaganda para hacer ver que es un gesto humanitario, como lo hicieron en el 2019 y 2020 liberando presos políticos”.

“Han asesinado a más de 15 funcionaros de la Fuerza Armada Nacional, a uno de ellos lo decapitaron y colocaron su cabeza en una plaza pública. Esto no tiene nada que ver de Colombia y Venezuela, sino un conflicto en territorio nacional por dos facciones de una misma guerrilla apoyadas por Nicolás Maduro”, dijo sobre los conflictos en la frontera.

Sobre las denuncias de cercanía con grupos paramilitares en Colombia, aseveró que “es parte de la campaña de la dictadura. Nuestro Gobierno ha rendido cuentas y no maneja recursos de fondos públicos. Los 80 millones de dólares fueron destinados directamente a donación a la OPS y otras organizaciones internacionales. En Venezuela no tenemos fuente oficial de comunicación, solo por las redes y por las calles”.

Por último, recordó que Tarek William Saab “reconoció que durante cuatro años el Gobierno mintió con una versión oficial” sobre los hechos ocurridos en las diferentes protestas, así como reconoció que “torturaron y asesinaron a manifestantes, como Juan Pablo Pernalete”.