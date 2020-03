Esta es la explicación del porque Alemania tiene menos muertos por coronavirus

Según la universidad Johns Hopkins hasta este domingo, la pandemia por coronavirus ha dejado más de 11.500 muertes en todo el mundo.

Sin embargo, a los expertos les llama la atención la baja cantidad de víctimas que deja el Covid-19 en Alemania -el quinto país con más contagiados- que registra 23.974 casos y tan solo 92 fallecidos en contraste con los 3.267 muertos de 81.566 casos en China; 390 de los 31.057 casos de EE.UU.; 1.756 de los 28.503 casos en España y 4.825 de los 53.578 casos en Italia, siendo ese último el que deja más víctimas por Covid-19.

“No podemos decir con exactitud por qué la tasa de mortalidad es tan baja en Alemania, debido a que todavía estamos en una etapa temprana de la epidemia dentro del país”, explicó Robert Koch de Virología, responsable de la estrategia alemana frente al Covid-19.

“Lo cierto es que hemos recomendado, desde el momento mismo en que tuvimos conocimiento de la emergencia, ampliar el número de exámenes entre la población y así reducir la posibilidad de contagio”, agregó.

En ese sentido, el secreto de la baja mortalidad en Alemania podría ser la identificación temprana del virus, en concordancia con lo que plantea Koch, ya que esto permite actuar a tiempo, implementar medidas rápidas y evitar la expansión de la enfermedad.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud –OMS-, afirmó que no se puede combatir el virus si no se sabe dónde está. Justamente “los exámenes de diagnóstico y de muestra no es solo una buena manera sino un componente esencial de la lucha contra la pandemia” le dijo a BBC Mundo, Jeremy Rossman, profesor de virología de la Universidad de Kent (Reino Unido).

De esta manera, mientras que Alemania tiene la capacidad de realizar 160 mil exámenes diagnóstico por semana, Italia ha realizado 150 mil, Reino Unido 50 mil y España 30 mil en total.

Otra de las claves para evitar su propagación es que Alemania detectó sus primeros casos dos o tres semanas antes que sus países vecinos, previo a la confirmación del primer contagiado por coronavirus. Por lo tanto, las autoridades tomaron las medidas preventivas necesarias.

Por lo tanto, esta detección precoz de infectados le permitió a Alemania poner en cuarentena a aquellos que representaban un mayor riesgo para la propagación del virus.

Finalmente, hay un factor que favorece, y es que el 70 por ciento de los contagiados en Alemania son personas jóvenes entre los 20 a 50 años en quienes los efectos de la enfermedad no son tan negativos como sucede con las personas más adultas.