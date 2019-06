Estalla una mina al paso de un convoy de ayuda de la Cruz Roja en Birmania

Una mina antipersonal estalló al paso de un convoy de la Cruz Roja en el conflictivo estado Rakáin, en el oeste de Birmania (Myanmar), informaron fuentes oficiales.



Esta es la primera vez que una ONG internacional se ve afectada por una mina en Birmania, cuyas autoridades imponen restricciones de acceso en esta zona a la mayoría de organizaciones humanitarias y a la prensa.



El incidente ocurrió en una zona afectada desde principios de año por los combates entre el Ejército birmano y el Ejército Arakan, la guerrilla de la minoría rakáin, que han desplazado a unos 35.000 civiles, según la ONU.



La caravana estaba formada por seis vehículos que transportaban comida para refugiados en Maungdaw, en el norte de Rakáin, dijo a Efe un portavoz de la Cruz Roja en Birmania, Ko Zaw Win.

La explosión causó daños en uno de los vehículos, que eran alquilados y no estaban identificados con banderolas de la organización, pero no causó ninguna víctima, según el portavoz.



Fuentes del Ejército Arakan indicaron a Efe que su grupo no es responsable del incidente.



Rakáin también es el estado origen de los rohinyá, una minoría musulmana discriminada y, según la ONU, víctima de una limpieza étnica con indicios de genocidio tras las operaciones militares en agosto de 2017.