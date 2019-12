Evo Morales convocó a reunión para elegir el candidato del Movimiento al Socialismo

Evo Morales anunció este sábado que realizará un encuentro con los miembros del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en la frontera entre Argentina y Bolivia el domingo 29 de diciembre para elegir al candidato que se presentará a las elecciones presidenciales.

El líder político hizo el anuncio desde Buenos Aires, donde está refugiado desde la semana pasada, cuando salió de México después de un mes de permanecer protegido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Esta madrugada decidí convocar a los compañeros del MAS para el otro domingo en la frontera entre Argentina y Bolivia donde vamos a elegir a nuestro candidato con vistas a los próximos comicios en Bolivia”, dijo Morales a Radio La Red.

Aunque Morales no especificó un lugar, sí dijo que “compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera”. "El Gobierno argentino me va a acompañar para asegurar la seguridad y calculamos que asistirán unos 1.000 dirigentes”, añadió.

Entre las personas que suenan como candidatos, dijo, están los excancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el exministro de Economía Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez.

Se espera que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria electoral en los próximos días.