Exembajador de Panamá ante la OEA dice que Chávez habría muerto hace cinco días

, afirmó en www.wradio.com.co que desde el 30 de diciembre de 2012 el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tiene “muerte cerebral”.Según Cochez, Chávez fue trasladado a Caracas para que muriera en su país y que hasta ahora el, no ha informado nada porque aun siguen con discusiones internas.“La información que tengo es de personas que están vinculadas con militares”, señaló el exembajador, quien agregó que el “Gobierno de Venezuela está mintiendo” sobre la salud de Chávez.Indicó que aunque existan presidentes amigos deque lo quieran ver, comode Nicaragua, pero no han podido porque “no lo quieren mostrar” porque “simplemente está muerto”.Afirmó que el gobierno de Venezuela no ha salido a desmentir lo que ha dicho.