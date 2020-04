Falleció a los 95 años Gene Deitch, creador de 'Tom y Jerry'

Gene Deitch, ilustrador de la famosa serie infantil 'Tom y Jerry' falleció en República Checa a la edad de 95 años. El artista nació en agosto de 1924 en Chicado y a finales de los 50 se mudó a Praga.

En 1960 ganó un Óscar a Mejor cortometraje animado con 'Munro'.

Otro de los proyectos animados para que trabajó fue ‘Popeye, el marino’, entre 1960 y 1963.

Deitch habría muerto el jueves 16 de abril. Petr Himmel, su editor, dio a conocer la información sobre su deceso. Por ahora solo se conoce que fue encontrado sin vida en su apartamento.

RIP: Gene Deitch, Cartoon Modernist Who Headed UPA New York And Terrytoons, Dies At 95 https://t.co/mKzDv5gmcm pic.twitter.com/D7EAbeqa9b