Fiscalía prohíbe de salir de Panamá a expresidente Martinelli

La Fiscalía de Panamá impuso las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), investigado por una trama de corrupción para la compra de un conglomerado de medios de comunicación.



Martinelli, de 68 años, ya enfrentó un juicio por malversación y espionaje político del que fue declarado en agosto pasado "no culpable", un fallo que fue recurrido por la Fiscalía sin que hasta hora el tribunal correspondiente haya dado una respuesta.



Esto es "persecución política (...) me quieren involucrar" en el caso conocido como "New Business", relacionado con la compra de un conglomerado de medios de comunicación en 2010 a través de un supuesto blanqueo de capitales que involucró una decena de bancos locales, de Suiza, China y EE.UU., declaró Martinelli a su salida de la Fiscalía.

Los expresidentes de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) comparecieron este jueves ante la Fiscalía panameña por sendos casos de supuesta corrupción vinculados a Odebrecht.



Ambos exgobernantes, que mantienen desde 2011 una agria relación después de haber sido aliados políticos, llegaron a la sede del Ministerio Público con minutos de diferencia y usando mascarillas como medida preventiva de la COVID-19

