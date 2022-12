Fuerzas Armadas de Nicaragua protegen puntos clave ante ola de protestas

Las Fuerzas Armadas de Nicaragua informaron que se han desplegado para proteger "entidades y objetivos estratégicos vitales para el funcionamiento del país", ante la ola de protestas contra el Gobierno por unas reformas a la seguridad social.



Así lo expreso el Ejército de Nicaragua en un comunicado en el no dio más detalles sobre los "objetivos estratégicos", pero hizo "un llamado a la reflexión", y se sumó a "la decisión de búsqueda de una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor".



Las manifestaciones, que comenzaron el miércoles y se han ido incrementando, han dejado al menos 10 muertos y un centenar de heridos, además de daños a la propiedad pública y privada.



Medios del Gobierno ya había informado en las últimas horas de que soldados del Ejército se habían desplegado esta madrugada en las afueras de la Alcaldía de Managua para proteger esas instalaciones, y otras fuentes hablaban de militares en la ciudad de Estelí, 149 kilómetros al norte de la capital, custodiando instituciones públicas.



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este sábado en su primera aparición desde que estalló la crisis que su Gobierno está dispuesto a enmendar las reformas a la seguridad social, y para ello planteó establecer un diálogo con los empresarios.



"Si en la mesa (de diálogo con los empresarios) se encuentra una mejor forma de aplicar ese ajuste" a la seguridad social, se puede reformar ese decreto o anularlo y hacer uno nuevo, dijo el mandatario en una alocución nacional obligatoria de radio y televisión.



Pero el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) condicionó este mismo sábado al cese inmediato de la "represión de las manifestaciones" el diálogo planteado por Ortega.



"No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo", dijo el COSEP en un comunicado, en el que además pidió, entre otras, "liberar de forma inmediata a los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a expresarse libre y pacíficamente".



A final de la tarde este sábado se mantenían manifestantes en las calles de gran parte de las ciudades de Nicaragua en protesta contra el Gobierno de Ortega.