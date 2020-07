Georg Ratzinger, hermano del papa emérito Benedicto XVI, murió a los 96 años

Este 1° de julio, a diócesis de Ratisbona (Alemania) informó sobre el fallecimiento de Georg Ratzinger, hermano del papa emérito Benedicto XVI, a la edad de 96 años. Pese a que la institución no brindó mayores detalles sobre el suceso, se conoció que el sacerdote se encontraba gravemente enfermo en los últimos días.

En el documento firmado por la diócesis se establece lo siguiente: “Su grave enfermedad y creciente debilidad se conocieron cuando el papa emérito, Benedicto XVI, le visitó en Ratisbona del 18 al 22 de junio de 2020”.

El pasado 25 de junio, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) viajó desde el Vaticano hacia Múnich con el propósito de visitar a su hermano en compañía de su secretario personal, el arzobispo Georg Gänswein, un médico, una enfermera, una de las personas que lo cuida, y el comandante adjunto del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Cabe recordar que Benedicto XVI, nacido en la localidad bávara de Marktl am Inn en 1927, había visitado su país natal por última vez en 2011, dos años antes de ceder el cargo a su sucesor, el papa Francisco.

De este modo, el hermano del papa emérito nació el 15 de enero de 1924 en Pleiskirchen (Alta Baviera) y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951, junto con su hermano Joseph, tres años menor.

El 1 de junio de 1964, Georg Ratzinger asumió el cargo de director de la catedral en la catedral de Ratisbona y ha sido responsable de la dirección musical del coro infantil del templo durante 30 años; en 1976 celebró el milenario del coro. Esta formación musical adquirió renombre internacional bajo su dirección y el obispado recordó hoy que para Georg Ratzinger "la música era una forma de expresión de la oración y la glorificación de Dios que despertó los sentidos".

En 1994, Ratzinger cedió su puesto a Roland Büchner y desde entonces ha vivido como canónigo de la Colegiata St. Johann en Ratisbona. El obispado de Ratisbona mencionó que Georg Ratzinger "lamentó los errores personales" en relación con las investigaciones sobre la violencia y abusos cometidos contra miembros del coro en 1958.

"No dispongo de información, nunca he sabido nada", dijo en 2010 preguntado por esa situación y el obispado de la ciudad agregó entonces que Georg Ratzinger no era director del coro cuando se produjeron los hechos, por los cuales fueron condenados un subdirector y otra persona que trabajó en la formación musical.

Ratzinger era también compositor y compuso la misa de L'Anno Santo, que dedicó al Año Santo proclamada por el Papa Juan Pablo II a comienzos del milenio. Los dos hermanos Ratzinger estaban muy unidos y Georg solía acudir al Vaticano para celebrar el cumpleaños del papa emérito el 16 de abril, pero este año no pudo ser por la emergencia de coronavirus.

---

Con información de Agencia EFE