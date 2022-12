Gobierno de Nicaragua aceptó dialogar tras violencia que causó 10 muertos

El Gobierno de Nicaragua aceptó retomar el dialogo con el sector privado para discutir sobre las nuevas medidas en la seguridad social, un tema que desató desde hace tres días la violencia en este país y causó al menos 10 muertos y cerca de un centenar de heridos.



La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que el Ejecutivo, tras escuchar la posición de la patronal, decidió aceptar ese llamado para reinstalar la mesa de diálogo sobre el seguro social y otras temas.



El sector privado de Nicaragua llamó este viernes 20 de abril a una gran marcha por la paz y el diálogo el próximo lunes, y pidió a las autoridades respetar su derecho a manifestarse en las calles.



"Estamos invitando a nuestras empresas, a los empresarios, a nuestros trabajadores, a que marchemos por la paz, por el diálogo", dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, en conferencia de prensa.



El llamamiento del sector empresarial de Nicaragua se produjo después de tres días de violencia generalizada en todo el país, en el que los nicaragüenses han demostrado su inconformidad con el Gobierno de Daniel Ortega, y que tuvo como detonante las nuevas medidas de seguridad social, que aumentan la cuota patronal y laboral, y además establece una cotización de 5 por ciento para los jubilados de por vida.



Los representantes de las patronales nicaragüenses también solicitaron al Gobierno que no saque del aire a los canales de televisión que informan sobre los brotes de violencia, y que los estudiantes universitarios arrestados por manifestarse "puedan salir libres de manera inmediata".



"Instamos al Gobierno de Nicaragua escuchar los planteamientos, las propuestas, muy de nación, que está haciendo el sector privado, para entrar en una mesa de diálogo amplia, inclusiva, de estos temas que agobian al país", señaló el presidente del Concejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres.



Por su lado, la dignataria sostuvo que ninguna de las partes ha dado por concluido ese modelo de alianza y consenso, "que a Nicaragua ha dado tantos frutos y resultados".



Murillo aseguró que las reformas a la seguridad social aprobadas por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) son una "propuesta", pese a que ya fueron publicadas en el Diario Oficial, La Gaceta.



"No hay nada concluido, Se puede seguir trabajando en esa mesa de encuentro, dialogo y búsqueda de consenso", según dijo.



Otros temas a discutir en esa mesa serán sobre "inversiones y proyectos que procuren trabajo y afiance la paz", indicó.



Asimismo, anunció que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que no ha comparecido públicamente hasta ahora, se presentará este sábado junto a la jefatura del Ejército y la Policía Nacional para dar detalles sobre la situación de violencia vivida en los últimos días.



Las protestas continuaban en varias ciudades del país la noche de este viernes 20 de abril, una jornada en la que se registraron tiroteos en las manifestaciones.



Aunque las reformas de la seguridad social sirvieron como desencadenante de las manifestaciones, un ambiente de rebeldía contra el Gobierno de Ortega ya se notaba desde los últimos meses del año pasado, con la escasa participación en los comicios presidenciales de 2016 que dieron la reelección al mandatario con su esposa como vicepresidenta.



También el alza en el costo de la vida, los actos de corrupción y acciones contra la libertad de expresión en Nicaragua, entre otros.