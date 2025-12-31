Así quedaron las tarifas del Soat para 2026: sube más a motos que carros

La Superintendencia Financiera definió las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán en 2026.

Para el caso de las categorías con rango diferencial, que son motos, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal, el incrementó será de 5,17% .

Mientras tanto, para las demás categorías, que representan el 50% del parque automotor, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38% .

La razón de estos incrementos es que, según las aseguradoras, entre 2024 y 2025 hubo una disminución de la siniestralidad del 4,9% del parque automotor asegurado en 2025.

Sin embargo, también dicen que se mantienen las condiciones particulares para las 14 categorías de automotores cobijadas con tarifas de SOAT diferenciales según el Decreto 2497 de 2022 y por eso el incremento es mayor.

Hay que recordar que en estas categorías con rango diferencial el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al cincuenta (50%) por ciento del precio final vigente al catorce 14 de diciembre de 2022, pero es ajustado anualmente por la variación anual de la UVT correspondiente al respectivo año.

De este modo, así quedarán los topes:

Ampliar

Recomendaciones de la Superfinanciera al momento de comprar el SOAT

Utilice siempre los canales oficiales.

La SFC tiene a disposición los canales presenciales y no presenciales a través de los cuales se puede presentar una reclamación en caso de que haya una inadecuada aplicación de las instrucciones impartidas por esta Superintendencia o cuando una compañía de seguros autorizada para expedir el SOAT no lo haga.

Compruebe que la entidad sea vigilada por la SFC en: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694

Acceda a los canales oficiales de las entidades vigiladas para consultar los productos ofrecidos o realizar pagos. Al utilizar internet, ingrese a sitios seguros.

Si va a adquirir el SOAT a través de un intermediario de seguros (personas naturales y/o jurídicas), verifique si efectivamente está autorizado para comercializarlo a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros en https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10089684

Absténgase de consignar dinero en cuentas bancarias o depósitos cuyo titular sea una persona natural, salvo que haya corroborado que se trata de un intermediario de seguros autorizado.

Escuche W Radio en vivo: