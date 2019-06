Gobierno egipcio señala de "irresponsables" las declaraciones de Erdogan sobre Mursi

Egipto acusó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de proferir repetidamente "declaraciones irresponsables" con fines electoralistas, después de que ayer afirmara que el exmandatario egipcio Mohamed Mursi no murió por causas naturales sino que fue asesinado.



"El ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, mostró su rechazo a las repetidas declaraciones irresponsables del presidente Erdogan respecto a Egipto", indicó ese ministerio en un comunicado tras las palabras de Erdogan.



El presidente turco indicó el miércoles durante un acto público que Mursi, que murió el lunes durante la vista de un juicio, fue asesinado porque tras caer desfallecido no fue llevado inmediatamente a un hospital.



El Gobierno egipcio considera que las declaraciones de Erdogan revelan "día tras día" su intento de "encubrir sus violaciones internas y entrar en polémicas absurdas que sirven a su posición electoral".



Agregó que esas palabras "no llegan al nivel de una reacción seria" y solo denotan su conexión con el grupo islamista de Mursi, los Hermanos Musulmanes, considerado terrorista en Egipto.



Mursi, primer presidente elegido democráticamente en Egipto en 2012 y depuesto un año después por su ministro de Defensa y hoy gobernante Abdelfatah al Sisi, falleció el lunes ante un tribunal de El Cairo mientras asistía a una sesión de un juicio en su contra por espionaje.



Este era uno de los tantos procesos que se seguían contra el expresidente, fallecido a los 67 años y que estaba en prisión desde su derrocamiento en 2013.



Turquía mantuvo excelentes relaciones con Mursi durante su época en el Gobierno, y tras su derrocamiento en 2013, acogió a numerosos miembros egipcios de los Hermanos Musulmanes al tiempo que congeló sus relaciones con el Gobierno de Al Sisi.