Greta Thunberg no hace más que llevar mensajes de pánico: Naomi Seibt, la ‘anti-Greta’

Naomi Seibt, una joven alemana de 17 años, y conocida como la antítesis de Greta Thunberg, habló de su posición con respecto a todos aquellos que lideran causas ambientales.

La joven aclaró que su posición no es contra el cambio climático “si no sobre el alarmismo que hay alrededor, por parte de las personas que no tienen nada que ver con la ciencia”.

La joven aseguró que muchas de estas personas están buscando hacer política con el medio ambiente, sin tener base científica.

Seibt aclaró que los comentarios que hacen desde el marco de la protección ambiental “tienen una repercusión muy negativa en los jóvenes, porque están comenzando a crear que no tienen futuro”.

“Yo quiero ir a la conferencia para hablar con datos científicos. Creo que Greta no hace más que llevar mensajes que crean pánico, sin argumentos en lo que dice”, aseguró la alemana Naomi Seibt.

La joven dijo que le “encantaría sentarme a hablar con Greta, creo que podemos llegar a muchos acuerdos”. Y añadió que "Greta no es el símbolo de la lucha contra el medio Ambiente y yo no soy la anti Greta".

Por último, añadió que es importante “volver a cuestionar todo. Si las emisiones tienen consecuencias negativas, tenemos que investigar. Hay que volver a la ciencia más básica para volver a entender todas estas situaciones”.

Lea en La W: