Guaidó recibe golpes y empujones de muchedumbre chavista al llegar a Caracas

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, recibió este martes, 11 de febrero, una paliza por parte de una muchedumbre oficialista que lo esperó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días.

Apenas salió de la terminal aérea, cerca de 200 personas le dieron puñetazos y lo golpearon con objetos contundentes, también a su esposa Fabiana Rosales y a varios diputados opositores que lo reconocen como jefe del Parlamento y acudieron a recibirle.

Varios periodistas también fueron agredidos y robados por el grupo chavista frente a decenas de agentes militares y de la Policía, que no impidieron estos actos.

The legitimate Interim President of @jguaido is back in #Venezuela after a successful international trip in which the U.S. and international community made clear they will never accept the illegitimate #MaduroRegime pic.twitter.com/sFZjHTTTxE