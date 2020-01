Humo de los incendios forestales de Australia llegó a Brasil

Mostrando imágenes satelitales, el Departamento de Detección Remota del Inpe anunció que el humo llegó a Rio Grande del Sur, estado más al sur de Brasil.

La empresa privada de meteorología MetSul también informó en Twitter sobre la llegada de la nube de humo a Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, pero subrayó que "la presencia de humo de Australia en el cielo es casi imperceptible, a pesar de que el satélite muestra que hay humo en la atmósfera sobre la gran Porto Alegre".

CLIMA | Fumaça da Austrália ingressa nesta terça-feira no Rio Grande do Sul. Veja na projeção do modelo GEOS-5 da @NASA como a pluma “viajou” por mais de 10 mil quilômetros, cruzou o Pacífico e chegará amanhã ao território gaúcho. pic.twitter.com/A9eFwTPKsj