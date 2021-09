Impresionante demolición en simultáneo de 15 rascacielos en China

Un megaproyecto urbanístico de la ciudad de Kunming, que había iniciado las obras en 2011 pero que no se pudo completar debido a la quiebra de una de las empresas del proyecto, fue derrumbado por orden del ayuntamiento de la ciudad, pues representaba el desaprovechamiento de un terreno muy útil.

Para llevar a cabo el procedimiento fue necesario evacuar a un total de 5.300 vecinos de los barrios cercanos e inundar los cimientos con agua de lluvia. Adicionalmente, antes de proceder con el derribo, crearon un montículo amortiguador alrededor de los edificios y la zona de explosión para detener las ondas sísmicas.

De acuerdo con reportes de Taiwan News, se utilizaron 4,6 toneladas de explosivos en 85.000 puntos de detonación de los edificios. Una zona de explosión que ha cubrido alrededor de 500.000 metros cuadrados, convirtiéndose en el área de demolición más grande de China hasta la fecha.

This is the moment 15 unfinished buildings were demolished at the same time in southwestern China. The impressive video was filmed in the city of Kunming in Yunnan Province on August 27 [read more: https://t.co/QfkmBnk29d] pic.twitter.com/uLLRrls5LN