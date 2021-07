Joe Biden no descarta que el Gobierno pueda ordenar vacunarse a todo EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no descartó este jueves la posibilidad de que el Gobierno federal pueda ordenar la vacunación contra la COVID-19 a todos los estadounidenses y admitió que la Casa Blanca está haciendo consultas al respecto.



En declaraciones a los periodistas tras dar un discurso en el que explicó las nuevas medidas sobre vacunación, Biden reconoció que le gustaría que los estados, las empresas privadas o los colegios siguieran en la línea de hacer obligatoria la vacunación.



"Me gustaría ver que se mueven en esa dirección", dijo el presidente estadounidense, quien aseguró que ha pedido al Departamento de Justicia que determine si se puede hacer legalmente.



Afirmó en este sentido que las comunidades locales sí pueden hacerlo, como también los negocios, y añadió: "La cuestión es si el Gobierno federal puede ordenarlo a todo el país. Aún no lo sé".

Es la primera vez que Biden sugiere la posibilidad de que la vacunación acabe siendo obligatoria, en un momento en el que el país ha sufrido una escalada de contagios por culpa de la variante delta.



El pasado martes, en su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, insistía, por el contrario, en que "no es el papel" del Gobierno federal obligar a la vacunación, y puso en duda que tenga siquiera "el poder" de hacerlo, legalmente.



La Casa Blanca anunció este jueves que obligará a los más de 4 millones de trabajadores del Gobierno estadounidense a mostrar una prueba de vacunación contra la COVID-19 si no quieren someterse a test de forma regular, ante el avance de la variante delta en el país.