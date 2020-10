Joe Biden prometió que la vacuna contra el Coronavirus sería gratis si gana las elecciones

Joe Biden, candidato por el Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos, prometió este viernes que la vacuna contra la COVID-19 sería gratuita para todos los ciudadanos si él gana las elecciones.

El contrincante de Donald Trump hizo este anuncio 11 días antes de las elecciones en un evento de campaña en Wilmington en el que explicó cuál sería su plan para derrotar la pandemia.

“Cuando tengamos una vacuna efectiva tiene que ser gratuita para todos, sin importar si uno tiene seguro”, aseguró Biden.

More than 223,000 people have died from coronavirus. Trump still doesn’t have a plan. We need a real leader in the White House who will listen to the scientists & protect Americans—that’s @JoeBiden. https://t.co/cNdq3U4TTq