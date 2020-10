Los puntos clave del último debate presidencial de Estados Unidos

A portas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se desarrolló el último debate presidencial entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Los temas que se tocaron dentro del debate fueron: la lucha contra el COVID-19, las familias estadounidenses, la raza en Estados Unidos, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo.

El actual presidente fue el encargado de abrir el debate. Dentro de su primera respuesta frente a cómo liderará el país con el Coronavirus, dijo que los casos del virus han ido disminuyendo significativamente a comparación de la situación inicial. Además, afirmó que ha sido felicitado por su gestión ante la pandemia, especialmente por su alta producción de respiradores.

El ex vicepresidente sacó a relucir el número total de muertes en el país a causa del virus. Biden atacó directamente a Trump, señalando que él no tiene un plan específico para combatir la pandemia. Además, agregó que en su mandato sí instará a todos a usar tapabocas.

Siguiendo con el tema de Coronavirus, Biden aseguró que va a ‘cerrar’ el virus y no el país debido a que: “necesitamos de mucho dinero para que se abran las escuelas, los gimnasios y demás. Tenemos que dotar nuestros recursos para poder abrir los establecimientos”.

Frente a eso, el candidato republicano respondió que Biden quería cerrar el país: “tenemos que abrir el país si no, no vamos a tener un país. La gente pierde sus empleos, se están suicidando, hay abusos, consumo de drogas; la cura no puede ser más grande que la enfermedad”.

Seguridad nacional

Joe Biden afirmó que Rusia está tratando de evitar que el demócrata llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Por su lado, Trump se defendió y afirmó que Biden recibió tres millones y medio de dólares por parte del Gobierno ruso.

Luego de esta acusación, Biden desmintió a Trump diciendo que nunca ha recibido un solo centavo por parte de este gobierno.

Dentro del mismo tema, el actual presidente atacó a su opositor con las actividades que realizó su hijo, Hunter Biden, en China y Ucrania. A lo que Biden respondió que: “mi hijo no ha ganado dinero con este asunto. Él único que ha ganado dinero con China es este hombre”, refiriéndose a Trump.

Familias estadounidenses

Donald Trump reafirmó su postura de eliminar el ‘Obama Care’ porque desea tener un sistema de salud “mucho mejor” y culpó a Biden de querer terminar con el servicio de salud privado y “socializar la medicina”.

Por su parte, Biden indicó que el ‘Obama Care’ seguirá en pie bajo el nombre de ‘Biden Care’ y aseguró que reducirá el costo de los medicamentos: “todos merecen un servicio de salud accesible. Habrá planes económicos."

Bajo la misma temática, pero abordándolo desde la migración, el líder de la Casa Blanca fue cuestionado por la separación de familias en las fronteras, a lo que respondió que "estos niños los trajeron gente muy mala y los usaban para ingresar al país. Ahora tenemos fronteras más seguras que nunca".

A lo que Biden respondió que la política de la administración de Trump de separar familias es criminal.

Y comentó que los niños serán certificados para el Programa DACA, de tal modo que puedan permanecer dentro de la Unión Americana.

Conflictos raciales

Para este tema, el ex vicepresidente Joe Biden abrió el debate diciendo que: “es verdad que hay racismo en América. Tenemos que centrarnos en mejor seguridad, mejores oportunidades. He establecido un plan bastante claro para ello.”

Inmediatamente, Trump arremetió contra Biden diciendo que él ha hecho demasiado por la comunidad afroamericana: “Biden estuvo 47 años en el poder y no hizo nada por la comunidad negra ni por terminar con el racismo. Nadie ha hecho más por la comunidad afroamericana que yo.”

“Yo soy la persona menos racista”, añadió.

Cambio climático

“Me encanta el medio ambiente. Quiero tener el aire y el agua más limpia. Tenemos las mejores estadísticas sobre emisiones de carbono. Retiré el acuerdo de París porque era injusto. Hemos hecho un trabajo increíble con el medio ambiente y no hemos destruido la industria”, expresó Donald Trump.

Biden confirmó que tiene un plan para controlar el mercado de autos eléctricos y, añadió que su plan generará alrededor de 18.6 millones de empleos nuevos. “Tenemos una obligación moral para combatir la emergencia climática".

Por último, los dos candidatos mencionaron las palabas que dirían si llegan a ganar la presidencia el próximo 3 de noviembre.