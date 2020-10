Cuatro mentiras electorales de Donald Trump y Joe Biden

En medio de dos mitines de campaña realizados en los estados clave de Michigan y Wisconsin durante el pasado fin de semana, el presidente Donald Trump nuevamente volvió a arremeter contra su adversario electoral, el demócrata Joe Biden.

Utilizando su acostumbrada retórica contra la izquierda radical para advertir sobre las “nefastas consecuencias” de un eventual triunfo de Biden en las urnas, el mandatario señaló, sin pruebas, al ex vicepresidente como peligroso para la historia del país.

Recomendamos:

“Joe Biden es un político corrupto y la familia Biden es una empresa criminal (...) es un criminal, miren a su hermano, de repente es un gran constructor en Irak. ¿Cómo lo ha conseguido?”, expresó el mandatario, entre aplausos y vítores de sus seguidores.

Anteriormente, durante la clausura de la Convención del Partido Republicano a finales del mes de agosto, el mandatario no solo resaltó que las próximas elecciones serán las más importantes en la historia de Estados Unidos, sino que el triunfo de Biden quitaría fondos a los departamentos policiales del país. No obstante, Biden ha afirmado en diferentes oportunidades que definitivamente no apoya esta medida.

Los vicepresidentes:

En el marco del cruce de declaraciones, le presentamos cuatro mentiras en las que han caído los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos durante la actual contienda electoral:

----------------------------------

“HUNTER BIDEN NO RECIBIÓ $3.5 MILLONES DE DÓLARES”: JOE BIDEN

Pese a que el candidato demócrata lo ha negado, es un hecho que el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado hizo público un informe que dice que la firma del hijo del ex vicepresidente recibió esta suma de dinero por parte la esposa del alcalde de Moscú.

En concreto, la empresa Rosemont Seneca Thornton –propiedad de Hunter Biden–, recibió una transferencia bancaria de 3,5 millones de dólares en 2014 por parte de la multimillonaria rusa Elena Baturina, esposa del exalcalde de Moscú.

----------------------------------

"SE HAN CONSTRUIDO 482 KILÓMETROS DE MURO FRONTERIZO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO": DONALD TRUMP

El presidente Trump insiste en que 442 kilómetros de muro han sido construidos desde que asumió la Presidencia en enero de 2017, soportado en el más reciente informe de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de su país. Sin embargo, lo cierto es que, aunque dichas obras sí se han llevado a cabo, han sido para realizar labores de mantenimiento a una estructura ya existente.

El reemplazo de vallas viejas se ha realizado a lo largo de 394 kilómetros de muro de esos 442 que menciona el mandatario, por lo que son solo 48 kilómetros de muro nuevo los que se han erigido hasta la fecha. Además, gran parte de esa nueva construcción es denominada “muro secundario”, que funciona como refuerzo para la barrera principal.

Es preciso aclarar que la frontera entre Estados Unidos y México tiene una longitud de más de 3.200 kilómetros.

----------------------------------

“FINANCIACIÓN DE LA POLICÍA COMUNITARIA FUE ELIMINADA”: JOE BIDEN

A pesar de que Joe Biden trajo a colación que Donald Trump propuso reducir a la mitad la financiación de la Policía Comunitaria en su plan presupuestario para 2019, esto no quiere decir que haya sido eliminada por completo.

De hecho, en 2018 el programa COPS recibió 276 millones de dólares y en 2019 recibió 304 millones de dólares. Sin embargo, el Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service) reveló que estas cifras sí reflejan una considerable caída respecto a la financiación de cerca de 1.600 millones de dólares de 1998.

----------------------------------

"MILES DE PAPELETAS FUERON ENCONTRADAS EN LA BASURA Y TIENEN MI NOMBRE ESCRITO": DONALD TRUMP

Según recoge The Washington Post, este comentario del presidente Trump hace parte de su consistente ofensiva contra el voto por correo y la posibilidad de un supuesto fraude electoral derivado de ello que le daría la Presidencia a su rival.

No obstante, el mismo diario aclara que el incidente al que se refiere el mandatario ocurrió en Pensilvania, relacionado con siete de nueve papeletas que tenían su nombre, y que desde luego no fueron “miles” como aseguraba. Además, oficiales del condado de Luzerne aclararon que el incidente se atribuyó a un contratista temporal independiente que descartó incorrectamente las papeletas en la basura de dicha oficina.