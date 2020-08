La aprobación de una ley a último momento evita nuevas elecciones en Israel

La Knéset (Parlamento israelí) aprobó hoy una ley que extiende 120 días el plazo para la aprobación del presupuesto general del Estado, que se agotaba hoy y por disputas internas en el Gobierno estuvo a punto de causar unas cuartas elecciones en un año y medio.



La aprobación por 67 votos a 37 cerró, por el momento, un nuevo capítulo de la inestabilidad política que ha caracterizado a Israel en los últimos dos años.



Ante la imposibilidad de los dos principales partidos de la coalición gubernamental, Likud y Azul y Blanco, de llegar a un acuerdo en cuanto a la duración del presupuesto, finalmente y en el último momento, sí lograron acordar la ley que permitió extender el plazo.

"Creo que lo que necesitamos ahora es unirnos para enfrentar nuestros desafíos y tareas. Esto es lo que he estado haciendo toda mi vida por nuestro país a pesar de los incesantes ataques de los medios de comunicación y de la oposición política, incluso desde dentro del Gobierno. Creo que ahora se debe hacer lo que es importante para los ciudadanos de Israel y el Estado de Israel", dijo el primer ministro y líder del Likud, Benjamín Netanyahu, minutos antes de la votación.



Benny Gantz, ministro de Defensa y cabeza de Azul y Blanco, también se expresó en la antesala de la aprobación de la ley y apuntó que: "Amenazar con elecciones no es una amenaza personal contra mí, es una amenaza contra el pueblo israelí. No permitiré que nadie ponga de rodillas a este país”.

Si bien con esto se evita la disolución inmediata de la Knéset y se da una importante bocanada de aire a una sociedad israelí gravemente afectada por la crisis y la pandemia, nada garantiza que los partidos logren un acuerdo respecto a los presupuestos antes de la nueva fecha y unas nuevas elecciones siguen siendo un escenario plausible.



Según los analistas, esto no se debe a las diferencias sobre el presupuesto en sí (uno pretende un presupuesto hasta finales de 2020 y el otro uno bianual) sino a la voluntad de Netanyahu de evitar la alternancia en el cargo de primer ministro con Gantz, prevista por el acuerdo de coalición que dio origen al actual Gobierno de unidad.



Gantz y Azul y Blanco han advertido, además, que Netanyahu está utilizando la amenaza de nuevas elecciones para cambiar los mecanismos de elección de altos cargos, que le permitiría tener más influencia en el nombramiento de los próximos jefe de Policía, abogado del Estado y fiscal general del Estados, que pueden ser clave en el juicio en su contra por cargos de fraude, cohecho y abuso de confianza.