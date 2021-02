La dramática historia de una colombiana que teme por su vida en Puerto Banús, España

Jeimmy Jaramillo es una colombiana que reside en Puerto Banús (España), madre de un bebé de nueve meses de nacido. En diálogo con La W, relató que su vida corre peligro tras haber asistido a una fiesta.

“En la fiesta ponían música y a medida que sonaba, las personas estaban nerviosas (…) vi a muchos narcotraficantes. Era una fiesta muy extraña con gente de otros países (…) unas chicas de Perú y de Brasil me agredieron. Me sacaron de la casa obligada (…) llegó la Policía y no hizo nada”, explicó.

De esta manera, Jaramillo insistió en la necesidad de trasladarse a Colombia con urgencia.

