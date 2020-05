La menor del clan Kardashian es expulsada de lista Forbes por "falsificar" documento

Forbes, que, en 2019, declaró a la joven de 22 años multimillonaria, por el éxito de su marca Kylie Cosmetics, confirmó este viernes, 29 de mayo, que retiró a Jenner, porque "la familia de la joven infló el valor de su empresa de cosméticos durante años".

En enero de 2020, Kylie Jenner vendió el 51% de su marca a Coty, por 600 millones de dólares, acuerdo que permitió a la compañía valorizarse en 1.200 millones.

La revista, a través de un artículo que publicó en su sitio web, señala que en la letra pequeña del acuerdo revela que el negocio es "significativamente más pequeño y menos rentable" de lo que todos creían.

Forbes también acusa a la familia de la joven de hacer declaraciones de impuestos que "probablemente fueron falsificadas".

La revista añadió que "(Los) extremos inusuales a los que los Jenner han estado dispuestos a ir (...) revelan cuán desesperados están algunos de los ultraricos para parecer aún más ricos".



Foto: Getty.

Y, por último, Forbes declaró que la información recolectada, más el impacto de la pandemia de COVID-19 en las ventas de productos de belleza, les permitieron concluir que Kylie Jenner no es multimillonaria, a pesar de tener una fortuna no menos de 900 millones de dólares.

Ante las acusaciones de la reconocida revista, la menor del clan Kardashian escribió en su cuenta de Twitter que las declaraciones del medio no son correctas.

Es "una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas". "Nunca solicité ningún título ni intenté mentir. NUNCA. Punto", reiteró la joven.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period