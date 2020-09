La Policía peruana mintió sobre el operativo que dejó 13 muertos en discoteca

El Gobierno peruano admitió este martes que los policías que participaron en la intervención a una discoteca clandestina que culminó con una estampida que terminó con 13 personas fallecidas ofrecieron una versión "falsa" que "no se ajusta a la verdad" sobre lo sucedido.



"En el caso específico de la discoteca de Los Olivos, hemos podido apreciar que los protocolos de intervención de la Policía no han sido los que correspondían", declaró el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno.

El mandatario anunció, del mismo modo que lo hicieron el primer ministro, Walter Martos, y el ministro del Interior, Jorge Montoya, que se abrirá una investigación rigurosa sobre lo sucedido después de que se conociera que "la forma de intervención no ha sido la que correspondía".



Martos informó que "las versiones iniciales que dio el jefe del operativo, en base a las investigaciones y nuevos indicios, no se ajustan a la verdad" y que existe información que no ha sido utilizada y entregada en forma transparente.