La W obtuvo el conmovedor testimonio de mujer que hace parte del Estado Islámico en Siria

Según un informe del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (ICSR), aproximadamente unas 4.500 mujeres extranjeras viajaron a Siria e Irak para unirse al ISIS. Romina es una de esas mujeres, quien, en diálogo con La W contó que llegó a siria porque pensó que podía vivir con su familia la vida musulmana.

“Apenas llegué acá me di cuenta que mi marido me había mentido, he intentado salir, he hablado con mi mamá para salir de aquí” afirmó.

También contó cómo conoció a su marido, “una amiga me dijo que su hermano se quería casar y luego me casé con él, me dijo que se quería ir a Siria. Mi marido puede estar en peligro si yo digo algo”.

“Hay muchas mujeres como yo que se arrepienten y quieren volver a sus hogares, no quieren más guerra” reveló.

Finalmente, manifestó que sí le gustaría salir de donde está y que no considera que deba pagar por algún delito, “yo no creo que vaya a ir a la cárcel, yo no he hecho nada, solo he sido la esposa de alguien que está en ISIS pero nunca fui a la guerra”.

