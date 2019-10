Militar español viajó a Siria para formar parte del colectivo contra fuerzas yihadistas

En febrero de 2015, Arges Artiaga, un militar de origen gallego, viajó al noreste de Siria para integrar las fuerzas extranjeras del YPG, las Unidades de Protección Popular integradas por combatientes kurdos.

Su nombre fue tomado de la fecha de la muerte del primero de sus caídos de su grupo de combate, el canadiense John Gallagher, abatido en febrero de 2015. El hecho se produjo en el transcurso de una operación contra un grupo yihadista del Estado Islámico (EI) a quienes intentaban expulsar de una barriada de la ciudad de Hasake (Siria).

En diálogo con La W, Artiaga conversó sobre su labor como apoyo en la lucha contra el Estado Islámico en la misma región de donde hoy se retiran los estadounidenses.

“No tienen nada de especial, son gente sin conciencia”, relató Artiaga sobre los yihadistas a quienes combatía. “Personalmente, me niego a contar (cuántas bajas llevo). No me parece algo para sentirme orgulloso. Uno no puede sacárselo de la mente, dejar de ver las caras”, agregó.

====================

Lea en La W: