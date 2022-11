Lanzan en México un nuevo plan para luchar contra el hambre

El Gobierno mexicano anunció un amplio programa integral para luchar contra el hambre que sufren millones de personas y que busca superar uno de los dramas sociales más graves de la segunda economía latinoamericana.



"Uno de cada cuatro mexicanos enfrenta algún grado de carencia alimentaria", afirmó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al anunciar en Las Margaritas, municipio del estado suroriental de Chiapas, la Cruzada Nacional contra el Hambre.



Para lanzar este programa, Peña Nieto eligió el municipio de Las Margaritas, donde en 1994 fijó su cuartel general el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que protagonizó una lucha armada que se prolongó por doce días y que ahora se ha convertido en un movimiento político propenso a agitar las conciencias del país.



En este municipio se encuentra la comunidad "La Realidad", donde el EZLN mantiene su sede más importante, apartada del lugar donde se llevó a cabo el acto presidencial, que estuvo rodeado de extremas medidas de seguridad.



Datos oficiales indican que México, la segunda economía latinoamericana, después de Brasil, tiene un 46,2 % de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, cerca de 52 millones de personas.



En mangas de camisa, acompañado en el estrado por miembros de su Gobierno, de gobernadores estatales y de un centenar de alcaldes, Peña Nieto, quien asumió la Presidencia en diciembre pasado, presentó uno de los pilares de su agenda social, con medidas integrales que involucran a todos los niveles de la Administración.



"Esta es una de las iniciativas de mayor contenido social del Gobierno (...), y también la mayor obligación ética que tenemos con toda la sociedad", insistió el gobernante.



"Superar la pobreza extrema es nuestra mayor obligación ética", recalcó.



Este programa, uno de los que anticipó Peña Nieto cuando asumió el poder, el pasado 1 de diciembre, estará enfocado en una primera etapa en 400 municipios con altos niveles de pobreza extrema y carencia alimentaria.



"La alimentación es un derecho humano reconocido universalmente y establecido en nuestra Constitución en su artículo 4. Sin embargo, es un derecho que no se ha materializado plenamente entre todos los mexicanos", agregó el gobernante.



La cruzada que lanzó Peña Nieto consiste en una estrategia sustentable que atienda no sólo las necesidades alimenticias más urgentes, sino garantizar la producción futura de alimentos. "No se trata sólo se repartir alimentos", insistió el presidente.



Ante unos 10.000 asistentes al acto, muchos de ellos de origen indígena y vestidos con sus trajes étnicos, que representaban a las comunidades que dominan en Chiapas, Peña Nieto calificó como "lastimoso, lamentable y doloroso" que haya mexicanos en Chiapas sufriendo hambre.



"Es inaceptable que, teniendo selvas y agua en abundancia, uno de cada tres chiapanecos padezca de pobreza extrema", afirmó Peña Nieto, el primer gobernante mexicano que visita Chiapas en los últimos doce años.



Horas antes de que se anunciara este programa, el líder del EZLN, el "subcomandante Marcos", reiteró en un comunicado sus habituales críticas contra la clase política mexicana y sus gobernantes.



"El poder no es sólo ejercerlo impunemente, también y sobre todo, hacerlo irracionalmente. Porque tener el poder es hacer y deshacer sin tener más razón que la posesión del poder", dice "Marcos" en el texto, titulado "Ellos y nosotros".



"Marcos", en su mensaje, fechado en "Planeta Tierra" y repleto de reflexiones teóricas, sigue en la línea de los comunicados dados a conocer en diciembre pasado, donde anticipó una serie de iniciativas civiles y pacíficas aún pendientes de detallar.