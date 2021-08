López Obrador critica a farmacéuticas por querer vender más dosis de vacunas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este martes que las farmacéuticas buscan vender ahora dosis de refuerzo de las vacunas anticovid sin que necesariamente haya evidencia científica al respecto.



En la rueda de prensa desde el Palacio Nacional, una periodista le preguntó sobre la reciente recomendación de la farmacéutica china CanSino de aplicar una segunda dosis de su producto, que en México se aplicó sobre todo a maestros.



"Como es natural, las farmacéuticas quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, y no una política mercantil o comercial", apuntó el mandatario.



Indicó que "cada quien" tiene su "función" y las farmacéuticas están en "su papel", pero el Gobierno tiene que "cuidar el presupuesto" y actuar "a partir de fundamentos científicos y no de declaraciones o de boletines".



El pasado 8 de agosto, mediante un comunicado, CanSino Biologics informó que había obtenido resultados que indicaban que una segunda dosis aplicada seis meses después de la primera "logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho", brindando mayor protección.



En su turno de palabra, el estratega contra la pandemia en México, Hugo López-Gatell, indicó que se busca tener una "evidencia científica" que sea "sólida y consistente" antes de tomar una decisión.

Y sobre las dosis de refuerzo, dijo que de momento "no existe evidencia científica publicada, robusta, consistente" que demuestre que las vacunas pierdan con el tiempo "su capacidad protectora" contra los "desenlaces que interesa evitar", como una muerte o enfermedad grave.



"Hasta hoy 17 de agosto de 2021 seguimos monitoreando y seguiremos monitoreando. Si apareciera evidencia científica clara, robusta, consistente que mostrar que se redujera la potencia protectora de las vacunas esto podría llevar a otra decisión pero hasta hoy esto no ha ocurrido", apuntó.



"Hasta este momento no hay ninguna evidencia" sobre estas dosis de refuerzo, remarcó, pero sí una "gran cantidad de información que viene de las secciones de mercadotecnia de las casas farmacéuticas" o de sus propios gerentes que "sugieren" que se necesita esto sin que necesariamente esté "demostrado científicamente".



Ademá, dijo que CanSino indicó que presentaría en México un "expediente técnico" para lograr un cambio en el registro sanitario y solicitar una segunda dosis, pero de momento no lo ha hecho.



México suma al momento más de 3,1 millones de contagios y 248.652 fallecidos, siendo el cuarto país del mundo con más muertes de covid-19 por números absolutos.



La postura del Gobierno de México contrasta con la de países como Chile, Estados Unidos e Israel, que ya han avalado una tercera dosis de refuerzo para poblaciones en riesgo.