Los desaparecidos en México superan 27.000, según base de datos gubernamental

El Gobierno mexicano confirmó la existencia de una base de datos con los nombres de más de 27.000 desaparecidos a noviembre de 2012, cuando finalizó la Administración del conservador Felipe Calderón.



La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del ministerio de Gobernación (Interior), Lía Limón, declaró a la emisora MVS que dicha información reporta 27.523 casos de personas no localizadas.



Dijo que aún no conoce en detalle los datos pero explicó que supo de ellos a través de un "resumen ejecutivo" en el que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi), el área de inteligencia de la Fiscalía federal, "reporta la existencia de una lista con la cifra que se señala".



Además precisó que en una reunión celebrada hace dos días en un hotel de la capital mexicana con representantes de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó de la existencia de la misma.



"Espero que sea una lista con información lo más completa posible", manifestó la funcionaria, quien destacó que ahora el reto más importante será fortalecer los datos recabados allí.



Los mismos serán trasladados al Centro Nacional de Información (CNI) de la Secretaría de Gobernación, que se encargará de avanzar en este tema y cumplir con el compromiso adquirido con las víctimas por el presidente Enrique Peña Nieto, aseveró.



Señaló que la base de datos, que empezó a elaborarse en la Administración de Calderón (2006-2012), se dará a conocer la próxima semana.



No precisó cuál es la razón de la desaparición de estos miles de personas, si se trata de víctimas de grupos de narcotraficantes, por secuestros, otros delitos comunes, personas extraviadas, acciones de las autoridades u otras causas.



Sobre el asunto el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo en rueda de prensa que la información de los más de 27.000 desaparecidos tenía valor pues procedía de "un estudio oficial que está en manos del Gobierno".



"No estamos en condiciones de emitir comentarios respecto de esa lista por cuanto es muy probable que algunos de esos nombres correspondan a personas cuyos cadáveres se hayan encontrado y se trate de personas que finalmente fueron ejecutadas y no se encuentran desaparecidas", apuntó.



Sin embargo sostuvo que "no se puede seguir viviendo en un país donde se presume que son todos delincuentes abatidos, o que cayeron ''como cucarachas'', como decía el Gobierno anterior (el de Felipe Calderón) sin hacer antes una investigación judicial rigurosa, creíble, no un linchamiento".



Por ello exigió que las pesquisas en torno a los casos que eventualmente se realicen se basen en "algún método confiable" y se hagan "con transparencia" y con "el apoyo de la sociedad civil", cuyos integrantes "son en muchos casos los que cuentan con información, especialmente las víctimas, de sus propios casos".



El Congreso mexicano aprobó en marzo de 2012 una iniciativa que obligaba al Gobierno federal a abrir una base de datos electrónica de personas extraviadas o desaparecidas, con el fin de dar seguimiento a los casos denunciados.



Se trata del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que depende del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y cuyo objetivo es apoyar las investigaciones y facilitar su búsqueda y localización.



El responsable de operación del registro, Giovanni Sánchez, explicó a Efe que aún no está habilitado porque están realizando las últimas "pruebas de la carga de información".



Dijo que el registro comenzará a operar pronto, pero no precisó la fecha y tampoco si allí será "migrada" la información que contienen los datos a los que aludió la subsecretaria Limón.



Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2006 a abril de 2011 se registró un total de 5.397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes.