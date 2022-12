Los homicidios en México aumentaron un 10 % en el primer trimestre de 2019

El director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel, insistió en numerosas ocasiones en que "la pobreza no causa violencia, pero la violencia sí causa pobreza", durante la presentación del primer informe trimestral de 2019.



Dijo esto como crítica al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, aseguró, "enfatiza la pobreza como causa de violencia", mientras desatiende la guerra contra el narcotráfico, principal causa de homicidios en el país.



Actualmente, la tasa de asesinatos está en 5,9 de cada 100.000 habitantes y, de seguir a este ritmo, advirtió Roel, esta cifra podría aumentar hasta 24 a finales de año.



Estos datos "deberían hacer sonar las alarmas", insistió el especialista, y que el Gobierno se diese cuenta de que "algo hay que cambiar" ante el aumento desmesurado en algunos estados de manera inusual.



Para Roel, la causa clara es el narcotráfico, que se encuentra en una situación de plenitud en la que se agitan sobre todo los estados en los que hay enfrentamientos entre carteles.



"Donde domina un solo cartel, está más tranquilo. (...) También pasa que en las ciudades grandes o turísticas hay más peleas por la plaza porque se mueve más dinero", sentenció.



Durante la conferencia de prensa, Roel criticó la acción del Gobierno actual, que sigue "combatiendo el narcotráfico con policía", cuando habría que conseguir "quitarles el dinero" para que así no puedan continuar con sus negocios.



En la misma línea, el experto vaticinó que la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública integrado por policías y militares, podrá ayudar a la situación del país en otros niveles, pero no a disminuir las cifras de homicidios.



Para esto, la única solución sería la regulación de las drogas para que este problema deje de estar sumergido e inaccesible para las autoridades, argumentó el especialista.



Asimismo, pidió a López Obrador que vuelva "a su plan, a su discurso inicial" de lucha contra las drogas, ya que desde la campaña electoral, ha abandonado el tema centrándose en otros "que tal vez el grueso de la población comprenda mejor".



El informe también indica que otros delitos de alto impacto también subieron durante estos meses: un 47 % en caso de extorsión, un 45 % el secuestro y un 14 % el narcotráfico.



Para Semáforo Delictivo es especialmente preocupante el gran aumento de violencia en lugares que anteriormente se encontraban más tranquilos, como Ciudad de México, Querétaro o Nuevo León.



"La mejor manera de hacerlo (mejorar la situación) es con un buen nivel de consciencia que se ubique en la paz y no en la ira, la venganza, la división o los mensajes de guerra", finalizó Roel.