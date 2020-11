Macron anuncia que Francia comenzará a vacunar a finales de año o en enero

Francia comenzará a vacunar contra el coronavirus "a finales de diciembre o comienzos de enero", con prioridad inicial para las personas de más edad, anunció este martes el presidente, Emmanuel Macron, quien dijo que vacunarse no será obligatorio.



En una intervención televisada al país, Macron avanzó el calendario de salida del confinamiento en vigor desde el 30 de octubre y que comenzará el próximo sábado con la apertura de comercios no esenciales y más libertad de desplazamiento para los ciudadanos.



El 15 de diciembre, si los parámetros de la pandemia siguen bajando, se reducirán las restricciones en los desplazamientos para las celebraciones navideñas.