Más de 400 personas afectadas de salmonela: investigan un lote de cebollas rojas

El brote de salmonela, que ha infectado a cerca de 400 personas en más de 30 estados de EE. UU., se le ha vinculado a un contenedor de cebollas rojas como la causa de los contagios.

Thomson International INC, que tiene sede en Bakersfield, California, ha llevado a cabo la notificación en donde establece que ya ha retirado todas las variedades de cebolla que pudieran haber tenido contacto con la fuente principal de contaminación, en este caso, las cebollas rojas, afirmó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La FDA agregó que "aunque la investigación ha determinado que las cebollas rojas son la fuente probable de este brote, Thomson International, Inc. ha notificado a la FDA que retirará todas las variedades de cebollas que podrían haber estado en contacto con cebollas rojas potencialmente contaminadas".

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), California, Utah y Oregón, se convierten en los tres estados con más casos de contagio hasta la fecha. “de las 396 personas que le han sido afectadas, cerca de 60 han sido hospitalizadas”, añadió los CDC.

El brote, que se identificó en 10 de julio, no ha cobrado la vida de ninguna persona, sin embargo, sí han aumentado los casos.

La principal recomendación de la FDA es no comer, vender o servir cebollas rojas, blancas, amarillas o dulces de la marca Thomson International, además aseguró que si no se conoce el origen del producto que contienen cebolla, lo recomendable es no consumirla.

Los principales síntomas de las personas con salmonelosis son: diarrea, fiebre, calambres abdominales, dolor de cabeza, erupción cutánea, sangre en la orina o las heces.