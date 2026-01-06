Bogotá ha atendido a más de 97.000 migrantes entre enero de 2024 y octubre de 2025

Bogotá

Durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, Integración Social ha atendido a 97.913 migrantes. De esa cifra, 85.134 migrantes fueron atendidos entre enero y noviembre de 2025, de los cuales el 46% enfrenta pobreza monetaria.

De acuerdo con información de la entidad, “en los primeros 11 meses del 2025, los Centros Amar brindaron atención a 1.200 niñas niños y adolescentes provenientes de flujos migratorios con el objetivo de prevenir y mitigar el trabajo infantil. Asimismo, el centro Abrazar, ubicado en el barrio Las Cruces en la localidad Santa Fe, en ese mismo periodo, brindó atención a 1.613 niñas, niños y adolescentes, además de personas gestantes migrantes en riesgo de vulneración de derechos, con vocación de permanencia o tránsito por la ciudad”.

“Las puertas están abiertas, flexibilizamos los servicios que han atendido población venezolana en todos estos años. Ya sabemos hacer esta atención diferencial, ya los hemos tenido en las transferencias monetarias, hemos creado la estrategia de Pagadiarios en donde el 42 por ciento son migrantes y la gran mayoría de Venezuela, o en los jardines infantiles, o en el Centro Amar o Abrazar que son esos servicios de infancia que sirven para prevenir esos riesgos de esos hogares que están en calle sin sabera dónde ir. Toda esa oferta se flexibiliza y ya hemos atendido a 87.000 migrantes en 2025 y la seguimos poniendo al servicio de esta contingencia”, dijo Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

En lo que tiene que ver con los jardines infantiles se atendieron a 1.800 niños de primera infancia. Otro de los programas es la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, con ella, la atención fue para 23.712 niños, y adolescentes.

Finalmente, en los comedores comunitarios la atención fue para 1.001 niñas, niños y adolescentes, hay que tener en cuenta que hoy, en Bogotá funcionan 136 comedores comunitarios.

