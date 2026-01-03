Alcalde Galán convocó reunión de seguridad tras captura de Maduro en Venezuela

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Bogotá Carlos Fernando Galán confirmó que citó a una reunión de último minuto para analizar la consecuencias en la seguridad de la capital, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por Estados Unidos.

“Esta mañana convoqué reunión de seguridad con la Policía de Bogotá y la Brigada XIII del Ejército, en la que evaluamos las implicaciones de los sucedido en Caracas para la ciudad, en materia de manifestaciones y seguridad”, dijo Galán.

De igual forma, el mandatario de la capital confirmó el despliegue institucional ante las manifestaciones que se presentan en las calles de la ciudad.

“En distintos puntos de Bogotá hay despliegue de gestores y de Policía acompañando las manifestaciones, tanto en respaldo como en rechazo de lo sucedido, y nuestro deber es garantizar la seguridad de todos. Hacemos un llamado a la calma, la tolerancia y el respeto”, agregó.

Finalmente, Galán informó que analizan la disponibilidad de ayudas institucionales ante una posible ola migratoria.

“También convoqué al gabinete distrital para revisar el inventario de la oferta institucional ante una posible nueva ola migratoria, y revisamos el plan de la administración para hacer frente a hechos que puedan surgir luego de lo ocurrido en Venezuela. Seguimos atentos al desarrollo de los hechos y reiteramos nuestro compromiso por apoyar y acompañar a las y los venezolanos que han hecho de Bogotá su casa”, puntualizó.

