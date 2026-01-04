Internacional

Ecuador restringió ingreso de venezolanos vinculados a Maduro

El objetivo, agregó la cartera, es “salvaguardar la seguridad nacional”.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Mateus Bonomi/Anadolu a través de Getty Images)

Ecuador restringió el ingreso a su territorio de venezolanos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro, capturado en una incursión militar ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump, informó la cancillería.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es uno de los aliados de Trump en la región y celebró el arresto de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

Se limitará el ingreso a “funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas” a la presidencia de Maduro, señaló la cancillería en un comunicado difundido el sábado.

Ecuador advirtió que “no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio”.

Argentina y Perú adoptaron una medida similar tras la captura de Maduro, que pasó su prisión en Nueva York a la espera de comparecer ante la justicia.

